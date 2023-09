Gazzetta - Milan, Kalulu proverà anche oggi e domani ma non sta bene: il francese verso il forfait per il derby

Pierre Kalulu, che non è stato convocato dalla Francia, si è infortunato nei giorni scorsi mentre si allenava a Milanello e proprio a causa di questo problema muscolare la sua presenza sabato nel derby di Milano è praticamente impossibile: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, il francese proverà anche oggi e domani, ma non sta bene. Contro l'Inter, dunque, al centro della difesa ci sarà con ogni probabilità Simon Kjaer al fianco di Malick Thiaw (mancherà anche lo squalificato Tomori).