Gazzetta - Milan, la Champions è nel tuo Dna

Il Milan è tornato in Champions dopo otto anni di purgatorio e non sta certo sfigurando, nonostante le due sconfitte nelle prime due partite del Gruppo B. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport,, magari ci vorrà un po’ per tornare ad essere dominanti come ai tempi di Berlusconi, Sacchi, Capello e Ancelotti, ma intanto il primo passo è stato mosso e i primi test hanno mostrato come la Champions sia sempre parte del Dna rossonero. La squadra di Pioli ha spaventato a domicilio il Liverpool e ha dominato l’Atletico Madrid di Simeone per oltre un’ora e malgrado l’inferiorità numerica.