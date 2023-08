Gazzetta - Milan, la Real Sociedad è interessata a De Ketelaere. Anche il Marsiglia sulle sue tracce

Secondo quanto riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, l'ultimo club che ha manifestato il suo interesse per Charles De Ketaelere è la Real Sociedad. Sul belga, che è in uscita dal Milan dopo una sola stagione, c'è anche il Marsiglia. Da capire se in via Aldo Rossi arriveranno offerte da almeno 28 milioni di euro, cioè la cifra necessaria per non fare una minusvalenza.