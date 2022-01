Gazzetta - Milan-Lazetic: tra oggi e domani si chiude. Operazione da 3 milioni

Secondo La Gazzetta dello Sport, tra oggi e domani il Milan chiudere l'arrivo in rossonero dalla Stella Rossa di Marko Lazetic, 18enne centravanti che è impaziente di sbarcare a Milanello. L'accordo tra le società è ormai stato trovato (operazione da 3 milioni di euro), mancano da sistemare solo gli ultimi dettagli prima di dare l'ok al giocatore di partire per Milano per le visite mediche di rito.