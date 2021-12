Gazzetta - Milan, le alternative a Botman sono Szalai e Diallo

Sven Botman continua ad essere il prefetito del Milan per rinforzare la difesa a gennaio, ma costa tanto (30 milioni di euro) e quindi in via Aldo Rossi stanno valutando anche alcune alternative, in particolare due: si tratta di Attila Szalai del Fenerbahce, che ha una valutazione di 11 milioni, e Abdou Diallo del PSG, il cui cartellino costa intorno ai 22 milioni.