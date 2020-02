Gazzetta - Milan, le voci su Rangnick hanno generato non poco sconcerto negli uffici di via Aldo Rossi

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, le voci sui contatti tra Ivan Gazidis e Ralf Rangnick hanno creato non poco sconcerto negli uffici di via Aldo Rossi: nonostante le smentite della società, l'idea che qualcuno possa avere operato nell’area tecnica senza neppure consultarli non va giù né a Maldini né a Boban.