Gazzetta - Milan, lo United apre al prestito di Bailly. E c'è l'ok del giocatore

L'infortunio di Tomori non condizionerà il lavoro di Maldini e Massara, che stanno valutando diversi profili per la difesa. Come riporta La Gazzetta dello Sportr, da Manchester, sponda United, sono arrivati segnali di apertura per un prestito di Eric Bailly. Il giocatore, stando a quanto riferito dalla rosea, ha già manifestato il suo gradimento per l’eventuale destinazione rossonera. Il dialogo tra i due club procede, ma la distanza sulle valutazioni è ancora sensibile.