Gazzetta - Milan, Maignan in dubbio per un problema alla mano

La presenza di Maignan stasera contro la Juventus è in dubbio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un problema alla mano potrebbe impedire al portiere francese di scendere in campo allo Stadium: se non dovesse farcela, al suo posto giocherebbe Tatarusanu. E farebbe tutta la differenza del mondo - osserva la rosea - non perché il romeno non sia all’altezza, ma per quello che Maignan ha garantito in questo inizio di stagione.