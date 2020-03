Gazzetta - Milan-Milik: il Napoli non fa sconti, i rossoneri potrebbero inserire un giocatore nella trattativa

Il Milan ha messo gli occhi su Arkadiuzs Milik, attaccante del Napoli che i rossoneri vorrebbero prendere in caso di addio di Ibrahimovic in estate. Il club di De Laurentiis non ha però nessuna intenzione di fare sconti e per questo il Diavolo potrebbe pensare di offrire qualche giocatore in cambio, come per esempio Hakan Calhanoglu che è molto apprezzato da Gattuso.