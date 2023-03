Gazzetta - Milan-Moncada, avanti insieme: rinnovo vicino

MilanNews.it

Secondo quanto riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, è sempre più vicino il rinnovo di contratto con il Milan di Geoffrey Moncada, che è in scadenza il prossimo 30 giugno. Tra le parti c'è un principio d'accordo per prolungare per almeno un'altra stagione. L’attuale capo scout rossonero continuerebbe a lavorare con Paolo Maldini e Ricky Massara nella struttura testata in questi anni in via Aldo Rossi.