Gazzetta - Milan, mosse in difesa: i nomi nel mirino

Milenkovic e Luiz Felipe, ma non solo: il Milan, come riporta La Gazzetta dello Sport, sta valutando anche altri profili per la difesa. Ai rossoneri, ad esempio, piace il colombiano Jhon Lucumì del Genk. Al vaglio anche Malang Sarr del Chelsea (con i Blues i rapporti sono ottimi), così come il francese Benoit Badiashile del Monaco e lo svizzero Becir Omeragic dello Zurigo. Profili emergenti, in linea con la politica rossonera.