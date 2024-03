Gazzetta - Milan, nessun problema fisico per Maignan. E Deschamps lo incorona...

Dopo l'ultima grande parata su Swiderski durante Hellas Verona-Milan, Mike Maignan ha avvertito un fastidio dietro la coscia che ha fatto preoccupare non poco i tifosi rossoneri. Per fortuna gli esami a cui si è sottoposto ieri il francese hanno escluso problemi muscolari, tanto che il francese si è presentato regolarmente in ritiro con la Francia e sarà regolarmente a disposizione per le amichevoli contro Germania e Cile.

Intanto, come riporta La Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, sempre nella giornata di ieri, sono arrivate le parole del ct francese Didier Deschamps che ha incoronato Maignan come primo portiere della Francia: "Maignan è il nostro numero uno". Il vice sarà Samba, mentre il terzo portiere è Areola.