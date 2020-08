Gazzetta - Milan, no a Sassuolo e Verona per Pobega: Pioli lo vuole tenere come alternativa a Kessie

Nella rosa dei centrocampisti del Milan della prossima stagione potrebbe esserci anche Tommaso Pobega, reduce da una grandissima stagione con la maglia del Pordenone: come spiega La Gazzetta dello Sport, il club milanista ha detto no a Sassuolo e Verona che volevano investire su di lui in quanto Pioli lo vuole tenere in rossonero. Per Pobega è pronto il rinnovo fino al 2025 e un ruolo da alternativa di Kessie.