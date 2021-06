Gazzetta - Milan, nuova idea per il centrocampo: il ritorno di Bakayoko

Nelle ultime ore, come riporta l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola stamattina, è spuntata una nuova idea per il centrocampo del Milan della prossima stagione, vale a dire il ritorno in rossonero di Tiemoué Bakayoko. Il francese ha un contratto con il Chelsea fino al 2022 e quindi potrebbe muoversi per una cifra piuttosto contenuta. Il giocatore, anche in passato, ha rivelato più volte di essere rimasto molto legato all'ambiente milanista e quindi tornerebbe volentieri a Milanello.