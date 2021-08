Gazzetta - Milan, occhi sempre puntati su Vlasic: il giocatore vuole lasciare la Russia

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Nikola Vlasic è sempre un obiettivo per la trequarti rossonera. Il padre e il procuratore del croato hanno confermato la sua volontà di lasciare il CSKA e il campionato russo, e il club di Via Aldo Rossi è pronto ad accoglierlo. Per trovare l'intesa definitiva, la condizione migliore potrebbe essere un prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a certe condizioni che definiranno i due club.