Gazzetta - Milan, oggi esami per Loftus-Cheek: salterà sicuramente la Champions

Dopo la fitta avvertita tra l'addome e il pube durante Milan-Lazio, oggi Ruben Loftus-Cheek si sottoporrà ad alcuni esami strumentali per capire l'entità del suo problema fisica e capire i tempi di recupero. Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, il centrocampista inglese salterà sicuramente il match di Champions League di mercoledì in casa del Borussia Dortmund. Gli accertamenti odierni diranno in quale partita potrà fare il suo ritorno in campo.