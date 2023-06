Gazzetta - Milan, oggi la ripresa degli allenamenti. Ibra ancora out: niente Verona

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo tre giorni di riposo, il Milan si ritrova questa mattina a Milanello per riprendere gli allenamenti in vista dell'ultimo match della stagione contro il Verona. Come riporta La Gazzetta dello Sport, oltre a Ismael Bennacer, non si allenerà in gruppo nemmeno Zlatan Ibrahimovic che non ha ancora recuperato dal problema muscolare al polpaccio e dunque non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la sfida casalinga di domenica contro i veneti.