Gazzetta - Milan, per arrivare a Chiesa prima devono uscire Paquetà e Krunic

Il Milan continua a restare vigile circa la situazione legata a Federico Chiesa, che potrebbe dire addio alla Fiorentina nelle prossime settimane. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport per trovare l'affondo decisivo per il classe 1997, i rossoneri prima hanno la necessità di cedere Paquetà e Krunic, visto che l’extra budget per l’attaccante in questa fase non viene considerato primario.