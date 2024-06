Gazzetta - Milan, per Broja potrebbero bastare 20 milioni

vedi letture

Non sarà una rivoluzione vera e propria, ma il Milan è intenzionato a cambiare molto in vista della prossima stagione. Dopo il secondo posto, la società vuole continuare a crescere per tentare di portare a casa lo scudetto numero 20. Si partirà dalla panchina con Paulo Fonseca designato a sostituire Stefano Pioli. Il tecnico portoghese verrà annunciato nei prossimi giorni e da quel momento poi si penserà a rinforzare l'organico specialmente il reparto avanzato.

40 milioni per Zirkzee del Bologna

Il nome più gettonato per l'attacco resta sempre Joshua Zirkzee. L'attaccante olandese è stato uno dei trascinatori del Bologna nella cavalcata che ha portato i rossoblù alla qualificazione in Champions League. L'intenzione del club è quella di offrire 40 milioni di euro più le commissioni e portare a casa un giocatore molto interessante e affidabile in zona gol.

20 milioni al Chelsea per Broja

Il secondo nome, che non preclude però l'eventuale arrivo di Zirkzee, è quello di Armando Broja. L'attaccante albanese del Chelsea, che con la sua Nazionale sarà nel girone dell'Italia all'Europeo, potrebbe tornare d'attualità per andare a rinforzare il pacchetto offensivo. Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta Sportiva, la valutazione sarà certamente più bassa rispetto all'olandese. 20 milioni di euro potrebbero infatti bastare.