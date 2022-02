Gazzetta - Milan, per trattenere Kessie servirebbero circa 90 milioni

Il futuro di Franck Kessie sarà, con ogni probabilità, lontano dal Milan, il quale ha messo sul piatto un rinnovo da 6 milioni di euro a stagione e non intende soddisfare la richiesta da 8 milioni del giocatore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, in pratica per trattenere l'ivoriano servirebbero circa 90 milioni: agli otto milioni netti chiesti dall'ex Atalanta per cinque anni(circa 16 lordia stagione), andrebbe infatti poi aggiunta la commissione per il suo agente.