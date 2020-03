Gazzetta - Milan, Pioli e la stima di Gazidis: è aumentata parecchio negli ultimi due mesi

Da via Aldo Rossi stanno facendo filtrare sempre con maggiore forza che Stefano Pioli è assolutamente in corsa per giocarsi la conferma sulla panchina del Milan anche per la prossima stagione: in particolare, l'ad Ivan Gazidis sta apprezzando il suo lavoro e la sua stima per l'attuale tecnico milanista è aumentata parecchio soprattutto negli ultimi due mesi. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport.