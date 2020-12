Gazzetta - Milan, quando torna Ibra? Ci sono due ipotesi

La premessa è molto chiara in merito al recupero di Zlatan Ibrahimovic, il quale è alle prese con un problema al polpaccio sinistro: non si vogliono correre rischi e quindi non verranno forza i tempi. Si parla comunque di rivederlo in campo intorno a metà gennaio: secondo La Gazzetta dello Sport, lo svedese potrebbe quindi rientrare per il match di Coppa Italia del 12 gennaio contro il Torino oppure per la trasferta di Cagliari in campionato del 18 gennaio.