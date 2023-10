Gazzetta - Milan, Reijnders davanti alla difesa contro il Borussia Dortmund?

In vista del match di domani contro il Borussia Dortmund, valido per la 2^ giornata del Girone F di Champions League, Stefano Pioli non ha grossi dubbi di formazione. L'unico nodo da sciogliere è chi giocherà davanti alla difesa tra Yunus Musah e Tijjani Reijnders: secondo La Gazzetta dello Sport, le indicazioni delle ultime ore portano a all'olandese in mezzo, con l'americano sul centro-destra e Tommaso Pobega sul centro-sinistra.