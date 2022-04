Gazzetta - Milan-Renato Sanches: nessun progresso nella trattativa

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Con Franck Kessie destinato al Barcellona, il Milan è al lavoro da tempo per prendere il suo sostituto e uno dei nomi più caldi per il centrocampo rossonero della prossima stagione è sicuramente quello di Renato Sanches del Lille. I rossoneri lo seguono da tempo, ma nelle ultime settimane non ci sono stati progressi nella trattativa per il giocatore portoghese. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.