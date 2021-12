Gazzetta - Milan, rispunta Faivre per l'attacco: c'è l'apertura del Brest alla cessione

Accostato a lungo al Milan in estate, il nome di Romain Faivre, giovane trequartista del Brest, potrebbe tornare di moda a gennaio per i rossoneri. Soprattutto dopo l'apertura del ds dei francesi Grégory Lorenzi che non ha chiuso la porta ad una sua possibile partenza nel mercato invernale: "Se ci fosse un’offerta che il club non può rifiutare, la valuteremo". Lo riporta stamattina La Gazzetta dello Sport.