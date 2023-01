Gazzetta - Milan, ritorno di fiamma per Zaniolo. I rossoneri ci avevano già provato in estate: offerti 25 milioni più Saelemaekers o Rebic

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha messo gli occhi su Nicolò Zaniolo che è in uscita dalla Roma e vuole provare a portarlo a Milanello in questi ultimi giorni del mercato di gennaio. Come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, si tratta di un ritorno di fiamma visto che i rossoneri lo avevano già cercato in estate prima di andare su De Ketelaere: il Diavolo aveva messo sul piatto 25 milioni di euro più uno tra Alexis Saelemakers e Ante Rebic.