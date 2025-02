Gazzetta: "Milan, sarò il tuo Kakà. Joao Felix a tutta: 'Ricky il mio idolo. Vorrei restare'"

"Milan, sarò il tuo Kakà. Joao Felix a tutta: 'Ricky il mio idolo. Vorrei restare'": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che riporta le parole di ieri del trequartista portoghese che ieri è stato presentato ufficialmente alla stampa. Tra le dichiarazioni più interessanti quelle sul suo idolo Ricardo Kakà: "È il mio giocatore preferito di sempre. Non ci ho mai parlato sul fatto che sono venuto qua, ma ci ho parlato in passato. L'ho incontrato negli USA, ho fatto un'intervista con lui. È un idolo, non mi posso paragonare a lui ma magari potessi fare quello che ha fatto al Milan quello che ha fatto lui".

Non poteva poi mancare una domanda sul futuro visto che Joao Felix è al Milan in prestito secco dal Chelsea fino al termine di questa stagione: "Per adesso sono in prestito, fino a giugno. Vediamo come va. Per il momento mi sta piacendo molto tutto: il club, le persone, le infrastrutture. Sono stato accolto molto bene, sia io e sia la mia famiglia. Mi sento bene qua, sappiamo però che nel calcio le cose possono cambiare velocemente. Ma se ci fosse la possibilità di rimanere al Milan mi piacerebbe. In ogni club avevo l'aspettativa di giocare al meglio, se poi le cose non vanno è importante essere perseveranti".