Gazzetta: "Milan senza pace". Si ferma anche Calhanoglu

La sfortuna colpisce ancora una volta il Milan che perde un altro titolarissimo: si tratta di Hakan Calhanoglu che si è infortunato alla caviglia nel finale della gara contro la Juventus e per questo non sarà in campo domani sera nel match casalingo contro il Torino. "Milan senza pace" titola questa mattina La Gazzetta dello Sport per commentare le tante assenze che ci sono nella squadra di Pioli.