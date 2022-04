Gazzetta - Milan, si raffredda la pista Berardi: troppi i 30 milioni che chiede il Sassuolo

MilanNews.it

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, si sarebbe raffreddata la pista che avrebbe potuto portare Domenico Berardi al Milan. Il motivo è molto semplice: in via Aldo Rossi ritengono infatti troppo alta la richiesta del Sassuolo che chiede 30 milioni di euro per lasciar partire l'attaccante esterno italiano.