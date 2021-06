Gazzetta - Milan, sono giorni decisivi per la chiusura dell’affare Tonali

Secondo La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sono giorni decisivi per la chiusura dell'affare tra Milan e Brescia per Sandro Tonali. Il giovane centrocampista è stato convocato per il raduno del 7 luglio con le Rondinelle, ma si tratta di una formalità: il giocatore non dovrebbe presentarsi perchè sarà prima acquistato a titolo definitivo dal club di via Aldo Rossi.