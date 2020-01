Gazzetta - Milan-Todibo, si continua a discutere sulla formula: no dei rossoneri al prestito secco

Il Milan, che ha già ottenuto nei giorni scorsi l'ok del giocatore al trasferimento a Milanello, continua a parlare con il Barcellona per provare a chiudere l'arrivo in rossonero di Jean-Clair Todibo: come spiega La Gazzetta dello Sport, il nodo principale da sciogliere è sempre la formula, con il club di via Aldo Rossi che rifiuta il prestito secco.