Gazzetta: "Milan, tre firme in ritardo"

"Milan, tre firme in ritardo": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, oltre al rinnovo di Ibrahimovic, nelle prossime settimane sono attese le firme anche di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu, i cui contratti attuali scadono il 30 giugno 2021. L'agente del turco è atteso a breve a Milano, mentre non ci sono ancora in agenda appuntamenti con Raiola per discutere del prolungamento del giovane portiere milanista.