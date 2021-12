Gazzetta - Milan, tutto fermo per il rinnovo di Kessie: sull'ivoriano PSG e Tottenham

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Franck Kessie (contratto in scadenza il prossimo 30 giugno), ma per ora non ci sono novità, anche perchè c'è ancora una grossa differenza tra domanda e offerta: l'ivoriano, che attualmente guadagna 2,2 milioni di euro, ne chiede ora 8, mentre il club di via Aldo Rossi non si spinge oltre i 6,5 milioni. Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, sulle tracce del centrocampista rossonero ci sono sempre PSG e Tottenham.