La stagione del Milan ripartirà dalla Juve e dalla semifinale di Coppa Italia, trofeo che manca in bacheca dal 2003. Tornare a vincere - scrive La Gazzetta dello Sport - sarebbe una piccola grande svolta e riporterebbe entusiasmo in tutto l’ambiente, dai tifosi alla squadra: oltre metà dell’attuale rosa rossonera non ha mai vinto nulla in carriera, così come Pioli da quando allena.