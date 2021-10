Gazzetta - Milanello all'avanguardia: in 30 lavorano alle prestazioni fisiche della squadra

In questa prima parte di stagione il Milan ha dimostrato di essere una squadra brillante e preparata dal punto di vista atletico. Questo grazie al lavoro svolto a Milanello da Pioli e da un gruppo di ben trenta collaboratori, tra area sportiva e medica. Come riporta La Gazzetta dello Sport, su input della proprietà, che ha sempre immaginato per il club un approccio metodologico all’avanguardia sul modello delle big di Premier, e ovviamente in accordo con Maldini, lo staff si è arricchito di nuove figure. Ai preparatori Osti e Peressutti, ad esempio, si è affiancato Filippo Nardi, mentre il mini-team di riatletizzatori si è rinforzato con Marco Luison. Andrea Luppi si occupa del recupero degli infortunati, mentre il percorso di rientro è completato da Gabriele Massucci. Il tutto con la coordinazione del dottor Mazzoni. Innovativo anche il ruolo del nuovo head of performance Andrea Azzalin: dal suo lavoro nascerà una banca dati per prima squadra, femminile e settore giovanile.