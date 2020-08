Gazzetta - Milenkovic, sorpasso dell'Inter sul Milan per il centrale viola

Tra i giocatori maggiormente accostati al Milan nell'ultimo periodo, senza dubbio, figura il nome di Nicola Milenkovic. Il centrale viola, in questo campionato, si è distinto come uno dei migliori difensori del campionato e questo ha acceso l'interesse di altre grandi squadre. In particolare, l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' riporta dell'inserimento e del sorpasso dell'Inter sul Milan nella corsa per Milenkovic. 'La Rosa', in particolare, sottolinea come il corteggiamento rossonero sia in fase di stanca e questo abbia agevolato l'inserimento dei neroazzurri che hanno già preso contatti con la dirigenza viola. Nella trattativa tra l'Inter e la Fiorentina per il difensore serbo in particolare potrebbe rientrare Dalbert, terzino brasiliano di proprietà dei neroazzurri ma nell'ultima stagione in prestito proprio ai toscani.