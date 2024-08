Gazzetta: "Morata, che guaio Infortunio muscolare: fuori almeno 20 giorni"

"Morata, che guaio Infortunio muscolare: fuori almeno 20 giorni": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che purtroppo Paulo Fonseca dovrà fare a meno dello spagnolo per qualche partita a causa di un problema muscolare rimediato alla vigilia di Milan-Torino. L'attaccante rossonero è però sceso in campo lo stesso nella ripresa del match contro i granata, peggiorando la situazione e ora sarà costretto a restare ai box per circa tre settimane.

Morata salterà sicuramente le prossime due sfide contro Parma e Lazio, oltre anche agli impegni con la nazionale spagnola. La speranza a Milanello è che possa tornare a disposizione contro il Venezia nel primo match dopo la sosta, anche se ovviamente non verranno corsi rischi visto che la settimana successiva inizia la Champions League e poi è in programma il derby di Milano.