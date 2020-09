Gazzetta - Morte Astori, indagati tre medici per falso certificato

Archiviate le indagini sulle inchiesta della Procura di Firenze per il reato di falso materiale - un referto medico - nel caso della morte di Davide Astori. Sono tre gli indagati: il professor Giorgio Galanti - il solo imputato nel processo per omicidio colposo per la morte del capitano della Fiorentina - Pietro Amedeo Modesti, il suo successore come direttore sanitario di Medicina dello Sport di Careggi e il medico dello sport Loira Toncelli.