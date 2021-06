Gazzetta - Non si sa se e quando Giroud riuscirà a svincolarsi dal Chelsea

La Gazzetta dello Sport si sofferma sull'operazione Giroud. Il francese sta trattando con il Chelsea per ottenere la risoluzione del contratto, condizione necessaria per il suo approdo al Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il via libera da Londra sembrava una formalità, in realtà il centravanti resta tuttora impegnato e non si sa se e quando riuscirà a svincolarsi.