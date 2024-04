Gazzetta: "Patto Pioli-Leao. Missione per due: la Roma, il derby e poi il gran finale"

La Gazzetta dello Sport titola così questa mattina sul Milan: "Patto Pioli-Leao. Missione per due: la Roma, il derby e poi il gran finale". Dopo il successo in casa della Fiorentina, in cui è stato decisivo con un gol e un assist, l'attaccante portoghese ha dichiarato: "Ne abbiamo parlato con Pioli in queste settimane, non importa come si inizia ma in che modo si finisce. E noi vogliamo finire bene la stagione, senza rimpianti. Siamo in corsa in Europa League, che il Milan non ha mai vinto, e noi vogliamo vincere".

Con la vittoria di Firenze, i rossoneri hanno allungato blindato il secondo posto e hanno allungato sulla Juventus che ora è a -6 dal Diavolo. Con il posto in Champions League ormai ipotecato, a Milanello sanno bene che in questo finale il grande obiettivo sarà quello di provare a vincere l'Europa League. Il primo ostacolo sulla strada del Milan è la Roma ai quarti (11 e 18 aprile). Dopo il ritorno c'è poi un altro appuntamento che Leao e i suoi compagni non vogliono assolutamente perdere, vale a dire il derby di campionato contro l'Inter. I rossoneri non lo vincono da un po' e per questo c'è grande voglia di riscatto.