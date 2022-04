Gazzetta - Per Scammacca ora servono 45 milioni: derby di mercato

MilanNews.it

L'edizione oggi in edicola della Gazzetta dello Sport riporta qualche aggiornamento sulla situazione Gianluca Scamacca. Il talento del Sassuolo fa gola a molti club italiani, in primis Milan e Inter che starebbero ingaggiando un derby di mercato per portarlo a Milano. La rosea riferisce che, però, dopo il rinnovo firamto pochi giorni fa da Scamacca fino al 2026, il prezzo si è ulteriormente alzato. Ora servirebbero 45 milioni per strapparlo ai neroverdi. Il Milan sarebbe pronto a sacrificare anche qualcuno dei suoi giovani come Brescianini, Colombo o addirittura Daniel Maldini.