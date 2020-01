Gazzetta - Pioli su Piatek: "Lo vedo meglio, è in crescita"

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha parlato anche di Piatek: "Io l’ho trovato non brillantissimo dal punto di vista fisico e quando non sei brillante dal punto di vista fisico, chiaramente non lo sei neanche dal punto di vista mentale. Adesso credo stia bene, secondo me sta facendo delle buone prestazioni. Ma è chiaro che tutti dal centravanti si aspettano i gol e quindi viene criticato quando non segna. Lo vedo meglio, in crescita rispetto a prima".