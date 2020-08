Gazzetta: "Pressing Milan su Tonali. E l'Inter non ha più fretta"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così oggi: "Pressing Milan su Tonali. E l'Inter non ha più fretta". Il giovane regista del Brescia è conteso da rossoneri e nerazzurri: il club interista sembrava in netto in vantaggio, ma non ha ancora chiuso e per questo la società di via Aldo Rossi prova ad approfittarne, presentando un'offerta complessiva da 38 milioni di euro (10 di prestito oneroso, più 25 di riscatto, più 3 di bonus).