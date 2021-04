Gazzetta: "Raiola atteso in sede. E già oggi Ibrahimovic può firmare"

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina sul Milan:"Raiola atteso in sede. E già oggi Ibrahimovic può firmare". Da diversi giorni è ormai praticamente fatta per il rinnovo per un'altra stagione dello svedese, mancavano da definire solo gli ultimissimi dettagli e nella giornata di oggi potrebbe esserci la firma di Zlatan sul nuovo contratto. A Casa Milan è atteso Mino Raiola, con il quale i dirigenti del club di via Aldo Rossi potrebbero parlare anche del futuro di Gigio Donnarumma.