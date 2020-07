Gazzetta - Rangnick, buonuscita milionaria: il tedesco ha maturato bonus significativi con la Red Bull

Ralf Rangnick sta definendo con la Red Bull la risoluzione contrattuale così da poter poi sbarcare ufficialmente al Milan. Il dialogo tra le parti prosegue senza grossi problemi, ma serve un po' di tempo in quanto la buonuscita è milionaria: come riporta La Gazzetta dello Sport, il tedesco ha infatti maturato in questi anni dei bonus significativi, anche per la valorizzazione dei tesserati dell’area-calcio.