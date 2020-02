Secondo il quotidiano francese "L’Equipe", il Milan avrebbe già raggiunto un’intesa con Rangnick per la prossima stagione. Non solo: stando all’indiscrezione, ci sarebbe un accordo firmato con una penale già stabilita nel caso in cui non venisse rispettato. Ma da Elliott è già arrivata la smentita: il club non ha sottoscritto un contratto con l’allenatore tedesco.