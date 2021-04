Gazzetta - Rinnovo Calhanoglu: ballano ancora due milioni

Se Zlatan Ibrahimovic firmerà prestissimo il prolungamento con il Milan per un altro anno, lo stesso non si può dire di Hakan Calhanoglu, il cui rinnovo per ora tarda ad arrivare. Le parti sono in trattativa ormai da diverso tempo, ma per il momento l'accordo non c'è in quanto ballano ancora due milioni di euro tra domanda e offferta: come riporta La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha proposto un ingaggio da quattro milioni, mentre il turco ne chiede due in più.