Gazzetta - Rinnovo Gigio, il tempo stringe: futuro da definire entro giugno

La Gazzetta dello Sport in edicola stamane si sofferma sulla trattativa per il rinnovo di Donnarumma. Il futuro di Gigio - si legge - andrà definito entro giugno. La proposta del Milan è sul tavolo: 8 milioni di euro più bonus, con un aumento di 2 milioni rispetto all'attuale ingaggio e uno sforzo notevole, visto il "tetto" di 4 milioni fissato dalla proprietà per gli stipendi. Anche senza incontri ufficiali con Raiola, i contatti proseguono: serve pazienza, anche se il tempo comincia a stringere.