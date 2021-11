Gazzetta - Rinnovo Kessie, tutto fermo: per ora non si segnalano inversioni di rotta

In casa rossonera continua a tenere banco la questione del rinnovo di Franck Kessie, il cui contratto è in scadenza il 30 giugno 2022: per il momento è tutto fermo, non si segnalano novità sulla trattativa tra il giocatore e il Milan. Il dt Paolo Maldini ha annunciato nei giorni scorsi che presto ci sarà un nuovo incontro con il suo agente, ma la distanza tra le parti continua ad essere importante e per ora non sembrano previsti colpi di scena. A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.