"San Siro frena il Milan", scrive La Gazzetta dello Sport, che aggiunge: "In casa non vince più". L'andamento altalenante della squadra di Pioli rischia di compromettere la corsa Champions: "Hernandez e Ibra non brillano - si legge - nel loro stadio i rossoneri faticano e sono senza vittorie da due mesi: 6 gare Europa compresa". In campionato il successo casalingo manca dal 7 febbraio.